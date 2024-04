I carabinieri del comando stazione di Collescipoli hanno denunciato per furto aggravato due donne di nazionalità straniera, di 18 e 29 anni. La prima. venerdì scorso, ha asportato profumi da un negozio per un importo di circa 200 euro ed è stata fermata poco dopo aver superato la ‘barriera’ delle casse. La seconda invece è stata individuata dalle indagini dell’Arma in relazione ad un furto compiuto a fine marzo nello stesso esercizio commerciale.

