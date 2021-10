Marmore, Halloween quest’anno è un inno alla natura e alla vita

Quest’anno a Marmore si festeggerà un Halloween diverso, con dolcetti, vasetti e semetti per tutti, tanto divertimento e animazione per bambini mascherati e giochi ‘green’ a loro dedicati. Il tutto pensato come un inno alla natura e alla vita. L’evento nasce dal patto di collaborazione ‘L’attesa e un cortile da vivere’ e dalla forte volontà della pro loco Marmore di far riscoprire il valore della natura. Appuntamento sabato 30 ottobre alle 15 in via Montesi, nel cortile del distretto sanitario. L’evento è gratuito e per ottimizzare l’organizzazione, anche nel rispetto della normativa anti-Covid, è necessario prenotare la presenza (Manola 333.2279812).

I laboratori

I giovani di Amodi servizi educativi proporranno il laboratorio di meraviglie della natura per bambine, bambini e le loro famiglie. Le ‘armi’ saranno i semetti che i bambini pianteranno in un vasetto biodegradabile da curare a casa in attesa che spuntino i germogli. Con Maurizio Catanzani saranno messi a dimora alcuni rizomi di iris nel giardino davanti al cortile. «Educare i piccoli ad avere un contatto diretto con la natura attraverso giochi ‘green’ all’aperto – dice Manola Conti, presidente di pro loco Marmore – è importante sia per la loro crescita emotiva e di relazione che per imparare modelli di comportamento positivi nei confronti dell’ambiente. Ci piace pensare che questa festa, antivigilia di Ognissanti e così come da noi trasformata, possa farci divertire e riscoprire l’amore per la vita, qualunque essa sia».