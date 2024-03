Marmore si mobilita per la rievocazione della Passione di Cristo

Appuntamento per il venerdì Santo – 29 marzo ore 21 al parco Campacci di Marmore – con l’8° edizione della rievocazione della Passione di Cristo, realizzata dalla pro loco di Marmore. «La manifestazione itinerante – spiegano dalla pro loco, presieduta da Manola Conti – sarà realizzata sulla Via di Francesco per far conoscere e promuovere il nostro territorio in ogni suo angolo e mantenere viva la tradizione cristiana, offrendo a tutti l’opportunità di interpretare, drammatizzare e di rivivere un evento che ha segnato la storia».

La rappresentazione

«Tutto è studiato – spiega la pro loco marmorese – per offrire un’atmosfera magica appartenente ad un’altra dimensione, i luoghi caratteristici saranno sfruttati al meglio con scenografie studiate e create appositamente. La location scelta, a pochi metri dal primo salto della Cascata delle Marmore, sarà trasformata in un unico palco teatrale con la partecipazione di figuranti in costume d’epoca che non stazioneranno nello stesso posto, ma creeranno di volta in volta altre stazioni. Man mano che i figuranti seguiranno il percorso tracciato, si alzerà l’impatto emotivo: la condanna a morte, la corona di spine e la croce da portare al Calvario. Emozionante sarà l’incontro con la Veronica e soprattutto la realistica scena della crocifissione, con Maria che diventerà solo allora donna protagonista ai piedi della croce su cui muore il figlio, inscenando una vera pietà degna di un dipinto caravaggesco».

Un grande lavoro dietro

«L’evento è stato negli anni arricchito e rinnovato, frutto di studio, ricerche, testi, musiche, location, personaggi ed ha riscosso sempre più successo da parte del pubblico e dalle principali reti di comunicazione. Studiare e far studiare anche i figuranti: nulla è lasciato all’improvvisazione. Tutta la manifestazione, illuminata con cere e torce, sarà accompagnata da musiche scelte per l’occasione, da un’unica voce narrante e le scene, composte all’istante, daranno modo al pubblico di ‘vivere’ insieme ai figuranti la passione di Cristo, diventando parte integrante della rappresentazione. L’organizzazione, curata nei minimi particolari, ha impegnato il direttivo della pro loco di Marmore per ben quattro mesi: sartorie sempre al lavoro, scelta dei testi biblici e delle musiche, sopralluoghi e preparazione della location ideale, studio delle scenografie con meccanismi in movimento, diffusione tramite i media, pratiche burocratiche, formazione teatrale dei figuranti».

I ringraziamenti

Dalla pro loco giunge un ‘grazie’ «ai tantissimi figuranti che hanno creduto in questo progetto, allo staff tecnico formato da Luigi Chiapparilli, Giacomo Carotti, Mauro Imperi, Adalberto Tascioni, Rino Santilli, Elenio Bucci, al reparto sartoria composto da Rosella Cresta, Patrizia Burrini, alla vice presidente Gilda Zagaria che ne ha curato la regia, alla maestra Alessia Zenoni che ha realizzato la parte musicale, alla voce narrante Antonio D’Orazio, alle aiutanti in campo Laura De Angelis, Ilaria Zangarelli, Moira Tascioni. Un ringraziamento speciale va alla coreografa marmorese Sofia Anasetti che, tra i tanti impegni professionali, ha trovato il tempo per mettersi a nostra disposizione».

Sostenitori

L’evento, gratuito, è organizzato in collaborazione con la parrocchia di Marmore e può contare sul patrocinio di Regione Umbria, assemblea legislativa dell’Umbria, Provincia e Comune di Terni, CCIAA Umbria, diocesi di Terni-Narni-Amelia, Unpli, Confcommercio Terni, Confartigianato Terni, Confesercenti Umbria e provinciale Terni, CNA Umbria. I costumi sono stati realizzati dalla pro loco di Marmore – Comitato del presepe vivente di Marmore, Arcobaleno Gli Amici di don Franco. Progetto, sceneggiatura e realizzazione sono a cura di Manola Conti, presidente della pro loco.