Mi Rifiuto pulisce la ‘collina delle plastiche’

‘Doppietta’ per volontari del gruppo civico ‘Mi Rifiuto’ di Terni che, dopo lo stop forzato per l’emergenza Covid, sono ripartiti e fra giovedì e venerdì hanno messo in atto due interventi di pulizia. Presso il parco anallergico di via delle Palme, a Campitello, e nel cuore del Sin Terni-Papigno, la collina di vocabolo Valle. Prossimo appuntamento, domenica 10 maggio dalle ore 10 per la pulizia del percorso pedonale che costeggia il torrente Serra su viale Breda.

La collina delle plastiche

La collina di Villa Valle è stata ‘aggredita’ venerdì da sei volontari che, con l’ausilio di Asm, hanno recuperato e smaltito ben 400 chilogrammi di materiali plastici, in particolare centinaia di cassette della frutta abbandonate in mezzo al verde. A fine intervento, il ringraziamento – oltre per i volontari – va ad Asm: «Oltre al ‘nostro’ instancabile operatore Alberto, desireriamo ringraziare il direttore Stefano Tirinzi, il dirigente Leonardo Carloni, il caposervizio Pagliari oltre ai quattro assistenti ai servizi di recupero dei rifiuti che condividono e supportano in pieno ogni nostra iniziativa».

Il parco di Campitello

Giovedì pomeriggio ‘Mi Rifiuto’ si era dedicata invece al parco di via delle Palme, davvero sporco e tenuto male. Non tanto e non solo per i cestini, ricolmi anche di deiezioni canine, quanto per l’abbandono indiscriminato do bottiglie, lattine e cartacce ovunque. Tutto materiale raccolto, differenziato ed affidato ad Asm per il successivo smaltimento.