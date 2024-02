Montecastrilli: scontro frontale a Farnetta con due feriti

Incidente stradale nella prima mattina di venerdì a Farnetta, frazione di Montecastrilli (Terni), lungo la strada provinciale 82 all’altezza del chilometro 3+250. Due autovetture si sono scontrate frontalmente. Entrambi i conducenti – un uomo e una donna di mezza età – sono stati soccorsi dagli operatori del 118 e trasportati in ospedale: non sarebbero gravi. Sul posto, oltre ai sanitari, si sono portati i vigili del fuoco del distaccamento di Amelia e i carabinieri per i rilievi di rito volti a ricostruire la dinamica del sinistro.

