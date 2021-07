‘Mystyny 2021’, beach volley show a San Feliciano di Magione

Ventuno coppie del volley protagoniste allo Zocco Beach di San Feliciano di Magione. Tutto pronto per la seconda edizione del ‘Mystyny 2021’, il torneo organizzato dal gruppo Fintibeachers che incoronerà il duo vincitore. L’evento si svolgerà tra sabato e domenica.

Il regolamento ed i favoriti

‘Mystiny 2021’ nasce dallo storico ‘Torneo dell’Amore’ e prevede che le coppie giochino tutte entrambi i giorni: sabato sarà dedicato ai gironi che individueranno i ranking con cui verrà determinato il tabellone a doppia eliminazione della domenica. In pole ci sono due coppie: quella composta da Filippo Pochini, che nella prossima stagione giocherà nella Serie A di volley con la neo promossa Taranto, e da Giada Vergoni, medaglia d’oro al campionato nazionale per società di beach a Bibione nella categoria Master 35 con i colori della Iacact Sport4nonprofit Perugia; e l’altra formata da Filippo Agostini, schiacciatore con esperienze in A2 e A2, e da Rachele Mancinelli che, dopo la parentesi in A2 con la Bartoccini Perugia, ha scelto l’esperienza del volley universitario negli Stati Uniti.

Volti noti

Saranno protagonisti anche volti noti del panorama pallavolistico regionale: Marta-Giunti, Bregliozzi-Cicogna, Cascianelli-Gradassi, Piersanti-Maiuli e Urbani-Gallina. Grande curiosità per gli outsider, alla loro prima partecipazione, Ciulli-Recine e Falegnami-Valdambrini: «Sembrava impossibile riuscirci, ma anche l’estate 2021 avrà il suo ‘Mystyny’. Non era – spiega il presidente dei Fintibeachers, Luca Cesarini – una cosa così scontata viste le difficoltà dell’ultimo anno. Il torneo ha da subito riscosso grande successo in termini di adesioni: già sette giorni dopo l’annuncio avevamo completato le liste. Un immenso ringraziamento va agli sponsor; inoltre vorremmo ringraziare Gianni e Andrea di ‘Zocco Beach’ per la loro splendida location, che per il secondo anno ospiterà il ‘Mystyny 2021’, e la testata online ‘VolleyUmbria’ per la collaborazione come media partner. Ultimo ma non ultimo, un grazie speciale ad un collaboratore d’eccezione qual è Gianluca Carloncelli, grande amico e professionista del volley, punto di riferimento per il movimento umbro del beach per la sua infinita esperienza, sempre disponibile a mettere le sue capacità al servizio di qualsiasi evento sportivo».