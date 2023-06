Narni: all’ospedale una panchina rossa contro la violenza sulle donne

Una panchina rossa, simbolo del contrasto alla violenza contro le donne, sabato mattina è stata consegnata e installata all’ospedale di Narni. La panchina rossa è stata donata alla Usl Umbria 2 dall’Ordine delle ostetriche e dall’Ordine dei farmacisti della provincia di Terni per sensibilizzare l’opinione pubblica sul drammatico fenomeno della violenza contro le donne, tema purtroppo sempre di estrema e drammatica attualità, e impegnare le istituzioni e tutte le componenti della società a tenere alta la guardia sulla prevenzione, sulla protezione delle vittime di violenza e dei familiari, sul contrasto e sulla repressione.

«Una donazione carica di significato»

«Con questa preziosa donazione, carica di significato – spiegano i presidenti degli Ordini provinciali di Terni delle ostetriche e dei farmacisti, la dottoressa Maria Antonietta Bianco e il dottor Andrea Carducci – nel pieno rispetto dei propri codici deontologici e del ruolo sociale dei professionisti iscritti, impegnati in prima linea sul versante sanitario e della prevenzione, intendono affermare la necessità di un impegno forte, costante e quotidiano affinché questo triste fenomeno non sia sotto i riflettori soltanto in occasione della ricorrenza del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ma ogni giorno, in ogni momento della vita».

LE FOTOGRAFIE