Narni piange l’improvvisa scomparsa di Nando Canepone

Narni piange per l’improvvisa scomparsa di Nando Canepone. «Uomo dal cuore grande», come viene ricordato da tutti, lavorava al DigiPass nella sede di palazzo dei Priori. Nando lascia la moglie, due figli e un nipote.

Il ricordo

«È stato uno dei primi che ha speso molto nel progetto del DigiPass», ricorda l’assessore del Comune di Narni Luca Tramini. «Era creativo, inventivo e dava tutto se stesso per la città. Spesso oltre che in ufficio era anche al pubblico, non conosceva bene le lingue ma – sorride l’assessore – con il suo modo di fare riusciva a farsi capire anche dai cinesi». Tramini spiega poi che «dovevamo ripartire con tanti progetti ed idee dopo le vacanze. Invece questo tremendo scherzo. Ancora non mi sembra vero, non riesco a realizzare quello che è successo. Nando era sempre geniale, pieno di idee per Narni e voglia di fare. Ha sempre creduto in me ed aveva sempre un consiglio ed una parola buona, abbiamo fatto cose bellissime per Narni. Gli altri progetti che avevamo in mente li porterò avanti con il doppio, il triplo dell’impegno e lo sa che ha la mia parola. Ma non sarà lo stesso. Mi stringo al dolore della famiglia. Ciao Nando, uno dei cuori più grandi ed una delle persone più buone che abbia mai conosciuto, mi manca e mancherà a tutta Narni».

Il cordoglio

Il sindaco di Narni Lorenzo Lucarelli sul suo profilo Facebook scrive: «Una triste notizia. Ciao Nando ci mancherai». Anche l’ente Corsa all’Anello ricorda Nando: «Sei sempre stato un grande aiuto ‘dietro le quinte’ della Corsa e per questo ti saremo sempre grati. Ci mancherai immensamente, fai buon viaggio caro Nando».