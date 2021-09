Narni Scalo, Ape contro Smart: anziano finisce in ospedale

Incidente stradale mercoledì pomeriggio a Narni Scalo (Terni), nei pressi del cimitero comunale e di strada di San Casciano. L’impatto è stato fra un’autovettura Smart e un’Ape. Illesi i passeggeri della prima, mentre l’anziano che conduceva l’Ape è rimasto incastrato nel mezzo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Terni che lo hanno estratto dalle lamiere e quindi affidato alle cure degli operatori del 118, per il successivo trasporto in ospedale. Sul posto per i rilievi e la gestione della viabilità sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Narni.

