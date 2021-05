Narni, ‘patto’ Comune e associazione Plastic free onlus

Un protocollo d’intesa – il primo in Umbria – per mettere in campo una serie di azioni utili alla riduzione dell’utilizzo della plastica monouso. Protagonisti il Comune di Narni e l’associazione Plastic free onlus: l’obiettivo è promuovere la cultura della sostenibilità ambientale.

Il patto

Il passaggio formale online c’è stato mercoledì pomeriggio alla presenza degli assessori Alfonso Morelli e Tiziana Pacciaroni, del segretario nazionale del comitato scientifico Plastic free Antonio Rancati, della referente provinciale dell’associazione Elena Franceschini e di quella comunale – per Terni – Federica Battista. L’amministrazione comunale narnese si è mostrata fin da subito sensibile al tema, diventando la prima in territorio umbro a siglare l’intesa.

L’associazione

Plastic Free Odv Onlus è un’associazione di volontariato nata nel luglio 2019 con l’obiettivo di informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità della plastica, in particolare quella monouso. Sono oltre 700 i referenti in tutt’Italia. Tra le attività gli appuntamenti di raccolta: il 18 aprile sono stati 140 in contemporanea in Italia.