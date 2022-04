Nell’armadio ci sono 150 mila euro di marijuana: arrestato

Ventiquattro chili di marijuana. Sono stati trovati in possesso di un cittadino albanese da parte della guardia di finanza di Perugia: l’uomo è stato arrestato in flagranza di reato.

Valore da oltre 150 mila euro

Il blitz dei militari – in particolar modo i finanzieri del nucleo di polizia economico/finanziaria – è avvenuto in un appartamento della periferia con l’aiuto delle unità cinofile: trovati due borsoni in un armadio con all’interno droga per un valore sul mercato di oltre 150 mila euro. L’uomo è stato arrestato e portato nella casa circondariale di Capanne. C’è inoltre una denuncia a piede libero per un secondo cittadino albanese sempre per detenzione di droga: aveva con sé otto grammi di cocaina.