Nonna Nella conquista anche la Tesei

Menzioni speciali, articoli di caratura nazionale e visita speciale. Nonna Nella è sempre più una star sui social. Il tutto grazie alla nipote Elena Massinelli, che durante la quarantena ha avuto la brillante idea di lanciarla sui social grazie alle prelibatezza della sua cucina. E’ diventata in poco tempo una super nonna a tutti gli effetti. Oggi Nella Bonini (84 anni) dalla sua cucina a Deruta raggiungere oltre 250 mila follower e tra questi non mancano i vip. La è andata a trovare Sabrina Ferilli, attrice che della bellezza e dell’essere attaccata ai valori tradizionali ne ha fatto una carriera. Lunedì 26 giugno a bussare alla sua porta è stata la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei.

Il post

La Tesei ha raccontato in un video la visita dove ha assaggiato alcuni dolci e si è fatta raccontare alcuni retroscena. Poi un lungo messaggio che ricorda come ad ogni età si può essere una vera risorsa per il territorio dove si vive: «Sono andata a trovare un’altra nonna super star della nostra regione. Dalla sua cucina di Canalicchio a Collazzone, Nonna Nella e la nipote Elena, a suon di tagliatelle e ciambelloni hanno conquistato il popolo del web, i suoi canali vantano migliaia di follower. Cucina e social, una passione per Nella nata quasi per caso durante la pandemia che, da semplice passatempo, si è tramutata in poco tempo in un fenomeno mediatico, capace di attirare l’attenzione di testate nazionali e personaggi del mondo dello spettacolo. Che dire, sono felice di avere potuto assaggiare anche io le prelibatezze della Nonna ed essere ospitata nella sua magica cucina, grazie Nella per tutta la passione che ci metti».