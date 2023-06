Operazione dell’Arma, smantellato sodalizio del narcotraffico. Un arresto a Terni

Ventisette ordinanze di custodia cautelare in carcere per associazione al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione illegale di armi, estorsione aggravata e tentato omicidio. C’è il coinvolgimento anche di Terni nella maxi operazione in corso da parte dei carabinieri del comando provinciale di Bari: uno degli arrestati è stato rintracciato in città grazie alla collaborazione dell’Arma ternana.

L’operazione

I militari di Bari si sono attivati grazie al supporto della squadrone eliportato cacciatori Puglia e del nucleo cinofili di Modugno. La richiesta delle ordinanze cautelari è della direzione distrettuale antimafia pugliese: l’accusa è di aver partecipato ad un sodalizio dedito al narcotraffico, riconducibile al clan Annoscia, operante a Noicattaro ma con una propaggine attiva nella città di Altamura. Nel mirino una struttura articolata composta da organizzatori, promotori, dirigenti, e partecipanti che, grazie al controllo del territorio, riusciva a gestire il mercato degli stupefacenti anche con la disponibilità di armi e munizioni. Recuperati circa 90 chili di droga di vario tipo tra cocaina, marijuana e hashish. «Nel corso dell’attività, sono stati raccolti, inoltre, anche gravi indizi di colpevolezza relativamente – spiegano i carabinieri – ad un episodio di estorsione aggravata dal metodo mafioso e ad un tentato omicidio, avvenuto ad Altamura in pieno giorno nel marzo 2022, in danno di un esponente di rilievo di un clan avverso».