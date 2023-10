Ospedale Narni-Amelia ‘unito’ a quello di Terni? «Buona idea per risolvere i problemi»

di Francesco Maria Ferranti

Consigliere comunale di Forza Italia

Ad oggi, per quanto riguarda la sanità dell’Umbria sud, la problematica che più di ogni altra emerge è la carenza di una corretta distribuzione del personale, ancor prima di quelle infrastrutturali. Sono numerosi infatti i reparti dell’azienda ospedaliera ‘Santa Maria’ di Terni che registrano una carenza di personale: con insufficienti risorse umane non si riesce a far fronte a una crescita degli utenti, a dimostrazione che la nostra azienda ospedaliera è ben gestita e attrattiva e caratterizzata dalla indiscutibile qualità dei professionisti che vi prestano servizio.

In attesa di raggiungere l’equilibrio del piano economico finanziario che porterà all’avvio dei lavori per il nuovo ospedale di Terni, riteniamo come Forza Italia che le criticità della sanità e dell’azienda ospedaliera vadano affrontate immediatamente. In tal senso, anche guardando i dati giornalieri dei pronto soccorso, sono evidenti la congestione di quello di Terni e uno scarso utilizzo di quelli degli ospedali periferici. Stessa cosa vale anche per diverse altre prestazioni specialistiche.

Per tutte queste ragioni può rappresentare una strategia utile quella di reperire personale, anche transitoriamente e a seguito di una puntuale ricognizione delle esigenze dei vari reparti, negli ospedali periferici per potenziare l’azienda ospedaliera ‘Santa Maria’. Sempre a questo scopo va perseguita la strada di far diventare l’ospedale di Narni-Amelia uno spin-off (succursale) di quello ternano.

Credo che unificare le due strutture sotto l’unico coordinamento dell’azienda ospedaliera di Terni, cosa su cui sta lavorando la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei con la sua giunta, porterà ad una maggiore efficienza dei servizi e ad una sinergia utile a svolgere prestazioni e a migliorare i servizi al cittadino. Questa è la direzione nella quale si sta procedendo il lavoro della giunta regionale che potrebbe aggredire nell’immediato il problema delle carenze di organico in vari reparti e che, come Forza Italia, siamo a sollecitare convintamente.