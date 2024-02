Parco Cardeto, Terni Reti ci prova: canone da 24.500 euro per campi e locali

di S.F.

Sub-concessione della gestione dei campi da tennis e dei locali annessi all’intern del parco ‘Bruno Galigani’ di Cardeto, Terni Reti ci prova. C’è l’invito a manifestare interesse da parte della società controllata dal Comune: il canone annuo concessionario posto come base d’asta è fissato a quota 24.500 oltre Iva. Palla in mano alla responsabile unica del procedimento Sabrina D’Aversa.

EX CASA DEL CUSTODE, SPAZIO AL COMITATO DI QUARTIERE

In esclusiva e non

In ballo c’è la sub-concessione in via esclusiva per i due campi da tennis in terra rossa e quello in fondo sintetico all’aperto, più spogliatoi, medicheria e spazi comuni. Non in esclusiva invece per i due indoor dalla data di sottoscrizione fino al 15 giugno 2024, «in quanto il concessionario non ne potrà usufruire, per detto periodo, nei giorni di mercoledì dalle ore 9 alle 12, giovedì dalle ore 9 alle 13 e venerdì dalle 9 alle 13». L’eventuale sub-concessionario dovrà occuparsi della gestione, sorveglianza, custodia, pulizia, allestimento degli spazi affidati e manutenzione ordinaria delle apparecchiature elettriche/idrauliche. Con precisazione: «Il concessionario dovrà occuparsi autonomamente dell’attività commerciale e di marketing volta ad attirare la clientel». Durata? Triennale con opzione di rinnovo per lo stesso periodo.

IL NUOVO PIANO TRIENNALE PER IL PARCO

Chi può farsi avanti

La manifestazione di interesse può essere inviata da società, associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate, federazioni sportive nazionali, enti non commerciali ed associazioni senza fini di lucro che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare e che perseguano finalità formative, ricreative e sociali nell’ambito dello sport e del tempo libero. Scadenza fissata al 5 marzo 2024. Vedremo se ci sarà qualcuno intenzionato a puntarci. Il supervisore per Terni Reti del parco ‘Galigani’ è Fabrizio Raimondi.