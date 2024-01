Incidente stradale nella prima mattinata di lunedì, intorno alle ore 7, in via Corcianese, a Perugia. L’impatto, frontale, è stato fra due autovetture e sul posto, per i soccorsi, si sono portati i vigili del fuoco di Perugia e gli operatori del 118. Uno dei due conducenti è stato estratto dall’abitacolo dal personale del 115 e consegnato alle cure dei sanitari: le sue condizioni non sono gravi. La ricostruzione della dinamica è affidata agli agenti della polizia Locale.

Condividi questo articolo su