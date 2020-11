Perugia, furto di gomme nel quartiere Filosofi

Brutto risveglio, domenica mattina, per un residente che aveva parcheggiato la propria macchina in via Leonardo Da Vinci a Perugia, nel parcheggio che collega i quartieri a ridosso del centro, Filosofi e Pallotta. Il danno ammonta a circa 1.600 euro: sono state completamente rimosse le ruote nuove con cerchi in lega da 19′ e bulloni antitaccheggio.

«Un lavoretto da professionisti»

La denuncia del fatto è arrivata anche sui social, nel gruppo del quartiere ‘Filosofi…Amo’, dove si legge che il «’lavoretto’ è stato compiuto da ‘professionisti’ del settore per questa specie di furti».

«Complice il coprifuoco?»

La strada, protagonista del brutale evento, è densamente abitata, con molte case e palazzi circostanti. I ladri sarebbero stati del tutto incuranti della possibilità di esser visti, complice forse anche il coprifuoco e la completa assenza del passaggio di macchine e persone.