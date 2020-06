Perugia in fase tre: torna pure il cinema

Un’estate particolare ci attende per i prossimi tre mesi ma certe tradizioni, anche se messe a dura prova, non s’interrompono. Così, le proiezioni di film all’aperto al parco del Frontone, in attesa che si capisca se e come aprire ‘Drive In’ in città, danno nuovi significati a questa iniziativa, già introdotta negli anni scorsi.

Il cinema in mezzo alla natura

L’organizzazione, come di consueto, è di CineGatti, che, dopo una lunga serie di vicissitudini, difficoltà e incertezze legate alle premature chiusure temporanee delle sale al chiuso (Sant’Angelo e Méliès), torna con rinnovata energia per presentare anche quest’anno il cartellone cinematografico dell’Arena del Frontone, allestita nei più antichi ed eleganti giardini della città. Si parte lunedì 15 giugno (in replica anche il 16) con il folgorante film dei fratelli Fabio e Damiano d’Innocenzo ‘Favolacce’, premiato al Festival di Berlino per la migliore sceneggiatura, considerato uno dei migliori film italiani degli ultimi anni.

Film anche a casa

Con l’emergenza Covid19, dall’iniziativa di alcuni distributori, tra cui quelli raccolti in Circuito Cinema, struttura a cui da sempre fanno riferimento le sale d’essai perugine (ex Modernissimo, Zenith, Pavone, S.Angelo, Melies) è nata una piattaforma, denominata ‘MioCinema’, grazie alla quale alcuni dei titoli presentati al Frontone si potranno visionare anche a casa, iscrivendosi gratuitamente su questa piattaforma digitale. Lo spettatore avrà modo di scegliere il proprio film preferito in un ricchissimo ventaglio di film d’autore e al tempo stesso sostenere a distanza una sala cinematografica.

Il programma fino al 15 luglio

Giugno

15 lunedì -Favolacce

16 martedì – Favolacce

17 mercoledì – RICHARD JEWELL

18 giovedì – Trolls World Tour

19 venerdì – joker

20 sabato – Un Giorno di Pioggia a New York

21 domenica – Piccole Donne

22 lunedì – I miserabili

23 martedì – I miserabili

24 mercoledì – Il traditore

25 giovedì – -Il Richiamo della Foresta

26 venerdì – Dopo il matrimonio

27 sabato – Criminali come noi

28 domenica – La dea fortuna

29 lunedì – Parasite

30 martedì – Lontano lontano

Luglio

01 mercoledì – Matthias e Maxime – Xavier Dolan

02 giovedì – La Famiglia Addams

​03 venerdì – Hammamet

04 sabato – Il mistero Henri Pick

05 domenica – cena con delitto

06 lunedì – Tutto il mio folle amore

07 martedì – The Farewell – Una bugia buona

08 mercoledì LA BELLE EPOQUE

09 giovedì – Jojo Rabbit (2019) – FilmUP.com

10 venerdì – figli

11 sabato – Nickelodeon 2020 – Il cinema rimusicato – (Metanoia)

12 domenica – Pinocchio

13 lunedì – Martin Eden

14 martedì – I migliori anni della nostra vita

15 mercoledì – Judy