Perugia, lite per amore tra sudamericani: una denuncia

Tutto ha avuto origine da una lite per motivi sentimentali. Gli agenti della squadra Volante della questura di Perugia sono intervenuti in zona via Cortonese dopo la segnalazione circa la presenza di un uomo in possesso di una pistola. La lite per motivi sentimentali ha visto protagonisti un venezuelano di 27 anni e un ecuadoriano di 32 che si erano dati appuntamento per chiarire delle questioni relative ai rapporti con una ragazza.

La lite e la denuncia

Dalla richiesta dell’ex della donna di chiarimenti su alcuni messaggi in chat intercorsi fra lei e l’attuale compagno, si è pasati subito alle mani. Proprio l’ex fidanzato, dopo un acceso confronto, ha sferrato improvvisamente un pugno sul viso del rivale in amore. Ne è seguita una fase concitata e, infine, la fuga dell’aggredito terrorizzato dal timore che l’altro uomo lo stesse minacciando con una pistola. Gli agenti giunti sul posto sono riusciti a localizzare ed identificare l’aggressore trovato in possesso di un pericoloso oggetto contundente dalla forma ad ‘L’ che, nel buio della notte, era stato scambiato per un revolver. Gli uomini dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, terminati gli accertamenti dovuti, hanno proceduto a denunciare all’autorità giudiziaria l’uomo per i reati di porto di oggetti atti ad offendere e percosse.