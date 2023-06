Perugia, litiga con una donna e poi si scaglia contro la polizia: denunciato 37enne

Prima litiga con una donna – una 36enne brasiliana – la strattona facendola cadere a terra e procurandole delle lesioni, poi inveisce contro gli agenti di polizia, minacciandoli e strattonando uno di loro. L’uomo – un 37enne italiano con precedenti di polizia, è stato denunciato.

La denuncia

Gli agenti della squadra Volante di Perugia sono intervenuti in via Sabatina dopo una segnalazione. Giunti sul posto la 36enne ha raccontato di essere stata strattonata a seguito di una discussione con il 38enne e che le sue grida avevano richiamato l’attenzione di una cittadina che aveva richiesto l’intervento della polizia. Constatato che la vittima non necessitava dell’intervento dei sanitari, gli agenti hanno provato a sentire l’uomo che, in palese stato di ebbrezza, ha iniziato ad urlare e ad inveire contro i poliziotti, minacciandoli e strattonando uno degli operatori. Nonostante i tentativi degli agenti di riportarlo alla calma, l’uomo ha proseguito con la propria condotta aggressiva ed intimidatoria. Per questo motivo, con non poche difficoltà, è stato contenuto in sicurezza ed accompagnato dagli agenti in questura per una compiuta identificazione. Il 37enne durante il tragitto ha mantenuto una condotta oppositiva e violenta, arrivando persino a colpire il vetro divisore della Volante. È stato quindi denunciato per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. Inoltre è stato sanzionato per ubriachezza molesta.