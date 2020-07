Perugia-Trapani, Oddo valuta Buonaiuto

«Scelgo 11 giocatori, quelli che mi danno maggiori garanzie, poi li metto in campo. Ovvio che se c’è Buonaiuto è un conto, se c’è Melchiorri o Falcinelli è un altro»: così Massimo Oddo alla vigilia della partita che potrebbe dare la matematica salvezza al Perugia, lunedì sera contro il Trapani. La certezza è la linea a 4 in diefesa, che il tecnico abruzzese preferisce rispetto a quella a tre, che era invece usata da Cosmi.

Le scelte con l’Entella

«Stesso discorso per gli altri: se io ho Mazzocchi in campo, cerco di sfruttarlo per quelle che sono le sue qualità, quindi farlo spingere. Dalla parte sinistra, a Chiavari, avevo bisogno di un centrocampista che potesse giocare più dentro al campo e in questo Dragomir è fondamentale, per questo ho scelto lui da quel lato. E per questo ho scelto Falzerano a destra, considerando che avevo bisogno di copertura su Mazzocchi».