Piazza del Mercato: «Cantiere entro pochi mesi, grande risultato merito del Comune»

«Apprendo con soddisfazione la notizia che entro pochi mesi verrà avviato il cantiere per la riqualificazione del mercato coperto, una ferita nel cuore di Terni che viene finalmente risanata grazie al lavoro del nuovo governo cittadino di centrodestra a trazione Lega». Il commento è del capogruppo della Lega al consiglio comunale di Terni, Federico Brizi. «Si tratta di un’opera di riqualificazione sostanziale per il centro cittadino – spiega – e di recupero di uno spazio per troppi anni lasciato al degrado e all’abbandono. Ho seguito questa operazione fin dalle prime fasi militando tra i banchi del centrodestra. In più di una occasione nel corso degli anni ho avuto modo di portare all’attenzione dell’opinione pubblica non solo l’importanza dell’intervento, ma anche i ritardi e gli errori dal punto di vista urbanistico e amministrativo causati dai precedenti governi di sinistra, che non sono mai stati in grado di sbrogliare la matassa per consentire l’avvio dei lavori. Quelle storture e quegli impedimenti burocratici oggi sono stati superati brillantemente dall’attuale governo cittadino con il contributo dei tecnici e degli uffici comunali preposti e a primavera il cantiere del mercato coperto prenderà il via, andando a rilanciare un’area fondamentale per il centro, più volte segnalata dai cittadini per il degrado e i bivacchi. Adesso finalmente si volta pagina. Oltre all’immobile ‘ conclude Brizi ‘ verranno riqualificate le aree pubbliche circostanti e la galleria-fornice di collegamento con corso Tacito e largo Passavanti».

