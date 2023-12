Picchia la compagna durante e dopo la gravidanza e minaccia di sfregiarla: in carcere

Avrebbe pesantemente maltrattato la compagna – fra minacce, aggressioni verbali e fische – sia durante la gravidanza che dopo la nascita del figlio della coppia. Per questo un 35enne è stato arrestato dalla polizia di Stato di Perugia, in collaborazione con i colleghi del commissariato di Foligno, per il reato di maltrattamenti in famiglia. L’indagine è stata coordinata dalla procura di Spoleto. La vittima si è decisa a denunciare tutto dopo i fatti avvenuti lo scorso 25 novembre: l’ennesima aggressione fisica che le aveva causato lesioni giudicate guaribili in 14 giorni. A quel punto aveva deciso di andarsene di casa ma il compagno si era opposto in ogni modo, fra decine di messaggi pieni di minacce, come quelle di dare fuoco a casa e di sfregiarla. Il 35enne è stato così arrestato dalla squadra Mobile di Perugia e dal personale del commissariato folignate e tradotto in carcere su disposizione del gip di Spoleto.

Condividi questo articolo su