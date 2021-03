Pistola alla testa dell’edicolante: rapina a Foligno

Il fatto è accaduto nel pomeriggio di venerdì, nell’edicola che si trova a ridosso delle scuole elementari di via Mameli, in zona Prato Smeraldo a Foligno. Un soggetto con il volto coperto da una mascherina ed una pistola in mano – da accertare se fosse vera o meno – ha raggiunto l’attità intorno alle 17.30. Dopo aver puntato l’arma alla testa della titolare – tanto per chiarire le proprie intenzioni -, si è avventato sul registratore di cassa, riuscendo a portare via il contenuto. Poi è fuggito insieme ad un complice. La notizia è riportata dall’edizione odierna de ‘Il Messaggero‘ a firma di Giovanni Camirri.

Indagini

L’edicolante, sotto shock, è stata soccorsa dal 118 e condotta all’ospedale di Foligno per gli accertamenti del caso: per lei ‘solo’ un grande spavento. Sul posto, dopo l’allarme, si sono subito portare pattuglie della polizia di Stato del commissariato di Foligno e del Reparto prevenzione crimine. Al vaglio c’è ogni elemento potenzialmente utile, testimonianze, immagini di telecamere e – soprattutto – la conoscenza del territorio che potrebbe fornire agli inquirenti, elementi decisivi per individuare i responsabili dell’accaduto.