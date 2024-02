Pnrr Terni, movimento in arrivo alla stazione di Cesi: via al restauro

di S.F.

Stazione di Cesi lungo la linea ferroviaria ex Fcu, movimento in vista. In attesa della rifunzionalizzazione dell’intera tratta da Perugia, mercoledì 7 febbraio è stata depositata la notifica preliminare di cantiere per un restauro: si tratta del lotto 3 (valore 3,6 milioni di euro, coinvolte anche altre strutture del Ternano) dell’intervento ‘Programma innovativo per la qualità dell’abitare – Vivere l’Umbria’, rientrante nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza. In sostanza si mette mano allo storico edificio per ridargli decoro e nuova vita, con consegna dei lavori prevista la settimana e Marco Barola di Ater responsabile del procedimento. Sarà una lunga operazione.