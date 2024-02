Terni, ex Fcu: anche la stazione di Cesi in attesa del restyling

Condividi questo articolo su

















C’è anche la stazione di Cesi – Terni – tra quelle in attesa della rifunzionalizzazione della linea ferroviaria ex Fcu con fondi Pnrr. L’8 febbraio è previsto l’avvio della ricostruzione ex novo dell’armamento della Ferrovia centrale umbra, chiusa orma dal settembre del 2017 con tutti i disagi del caso. Si partirà dalla tratta nord. Nel contempo prosegue l’operazione di pulizia. Per quel che concerne Cesi, sono state numerose le segnalazioni negli ultimi anni da parte dei cittadini: problemi di sicurezza, buio, degrado e condizioni generali.

