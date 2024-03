Rissa notturna a Panicale: denunciati quattro giovani

Le botte erano volate la notte del 18 marzo scorso, durante una lite fra più persone a Panicale (Perugia). Ora i carabinieri delle stazioni di Tavernelle e Piegaro sono risaliti ai protagonisti del violento episodio – una persona era rimasta lievemente ferita e medicata con 5 giorni di prognosi all’ospedale di Castiglione del Lago – e li hanno denunciati per rissa. Si tratta di quattro giovani di età compresa tra 20 e 28 anni, due originari dell’Egitto, uno della Macedonia ed un altro della Romania. La lite era scoppiata per motivi banali e poi degenerata in una via del centro di Panicale. Decisive, ai fini dell’indagine dell’Arma, le testimonianze raccolte.

