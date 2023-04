San Gemini: a palazzo Santa Croce si degusta il tè

Prosegue a San Gemini l’iniziativa culturale del Gruppo Tacconi-Ottelio per vivacizzare il territorio e le sue particolarità. ‘Tè a Palazzo Santacroce’, dopo il successo dei due incontri precedenti, permetterà agli ospiti di avvicinarsi alla degustazione del tè in un clima conviviale. I due eventi delle settimane scorse hanno visto la partecipazione del degustatore internazionale ed esperto di tè e caffè Antonello Biancalana, fondatore del sito DiWineTaste. Domenica 16 aprile, alle ore 16.30 a palazzo Santacroce del Grand Hotel San Gemini, andrà in scena il terzo incontro. Si potranno sorseggiare vari tipi di tè verde con la degustazione anche di piccola pasticceria e sandwich mignon prodotti dalla struttura. Si passerà dal sorseggiare il tè bianco, ricco di potassio e magnesio, a quello essiccato. Poiché il tè ha un effetto che varia in base a come si prepara, si mostreranno le varie modalità. Si emulerà anche l’Afternoon Tea inglese, la cui tradizione inizia a metà dell’800 e che nacque come motivo d’aggregazione. Si sorseggerà in tazze di porcellana che enfatizzano i sentori della bevanda. Si racconteranno anche aneddoti sul tè, bevanda nata dalle classi nobili cinesi oltre 5 mila anni fa, tanto che gli imperatori si facevano pagare in tè: doveva essere raccolto da ragazze vergini che indossavano guanti. La bevanda fu importata in Europa nel 1610 dai portoghesi. ‘Tè a Palazzo Santacroce’ è organizzato dal gruppo Tacconi-Ottelio e dal Grand Hotel San Gemini. Il costo della degustazione è di 15 euro a persona (con piccola pasticceria e sandwich mignon) ed è gradita la prenotazione. Tutte le informazioni a questo link.

