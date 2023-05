Serio incidente stradale nel pomeriggio di giovedì intorno alle ore 16 in via del Botagnone, a Gubbio (Perugia). Il sinistro – autonomo – ha coinvolto un’Ape 50 condotta da un uomo. Soccorso dagli operatori del 118 e dai vigili del fuoco eugubini, è stato estratto dal veicolo e trasportato in ‘codice rosso’ all’ospedale Usl1 di Branca. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia Locale per i rilievi di rito volti a ricostruire la dinamica del sinistro.

