Sistema emergenza territoriale: in tanti a Roma dall’Umbria per il 30° anniversario

Da tutta Italia a Roma per «dare un segnale di unità e gettare le basi per un sistema emergenza più efficiente e omogeneo». Una domenica mattina particolare per molti operatori della Croce rossa italiana umbri in occasione del 30° anniversario del sistema di emergenza territoriale: medici, infermieri, tecnici, autisti soccorritori e volontari delle tre grandi associazioni del soccorso – Cri, Anpas e Misericordie d’Italia – si sono dati appuntamento accanto a Castel Sant’Angelo per la partenza della sfilata alle 9.30.

La sfilata

Sfilata lungo via della Conciliazione e arrivo in piazza Papa Pio XII, antistante piazza San Pietro: è qui che è stato allestito il ‘Villaggio del trentennale’ com ambulanze d’epoca e moderni mezzi di soccorso. Alle 12 tutti in piazza San Pietro per assistere all’Angelus di Papa Francesco, quindi il saluto finale con le sirene dei mezzi di soccorso. «La sfilata – viene sottolineato – è anche occasione per portare un messaggio di pace da parte di tutti gli uomini e le donne del soccorso e dà il via ad appuntamenti nelle piazze e incontri con le istituzioni, a trent’anni da quel 27 marzo 1992 quando, con decreto del presidente della Repubblica, viene istituito il servizio di emergenza territoriale 118».