Sorpresa con cocaina per oltre 400 dosi: arrestata

Un involucro contenente un etto di cocaina per un totale di 410 dosi ricavabili. La quantità di droga è stata trovata in possesso di una cittadina residente nel Senese da parte dei carabinieri della Compagnia di Todi: scattato l’arresto per detenzione a fini di spaccio.

Il controllo

I militari hanno bloccato il veicolo sul quale era la donna per un normale controllo all’altezza di Pantalla. Visto il nervosismo manifestato, i militari hanno deciso di portarla in caserma per sottoporla a perquisizione, quindi la scoperta della droga. Per lei è scattato l’arresto e ora si trova ai domiciliari su input della procura della Repubblica di Spoleto.