Spoleto: li contatta su Instagram e diventa protagonista del video dei Tiromancino

di Giovanni Cardarello

Quella che vi stiamo per raccontare è una vera e propria favola moderna. Una favola nella quale la protagonista, vincendo dubbi e timidezze, contatta il grande personaggio e viene proiettata di colpo nel mondo nel quale ha sempre sognato di arrivare. Lo scenario della vicenda – narrata in prima battuta dal quotidiano ‘Il Messaggero-Umbria‘ con un’intervista a firma di Ilaria Bosi – è Spoleto, la città del Festival dei Due Mondi, una città nella quale le arti fanno da sfondo a bellezze millenarie e compenetrano ogni aspetto della vita di tutti giorni. Inevitabile esserne rapiti e coinvolti.

E una delle arti, la musica, è parte fondamentale – la principale passione – della vita della protagonista della vicenda, Eva Bettini, 22 anni, un diploma al liceo linguistico nel cassetto e un presente da barista al Pegaso, uno dei locali più frequentati di Spoleto. Eva, come accennato, ha la passione del canto ed è anche molto brava. Ma la grande occasione ancora non si è palesata.

Finché un giorno di fine febbraio, tra un caffè e un cocktail, nota che su Instagram uno dei suoi gruppi preferiti, i Tiromancino di Federico Zampaglione, hanno lanciato un contest per scegliere la protagonista del video del nuovo singolo, ‘Puntofermo’, in uscita a fine marzo. Il casting è centrato su quattro fattori: protagonista al femminile, che abbia un tatuaggio e un cane e soprattutto che sia di Roma. Eva ha quasi tutti i requisiti, tranne uno, ma decide di provare lo stesso a partecipare. Invia un video ma senza troppa convinzione e, incredibilmente, dopo due giorni dall’invio è contattata dalla produzione.

«Mi hanno detto che il video era piaciuto – ha spiegato nell’intervista a ‘Il Messaggero‘ – e mi hanno convocata a Roma il 6 e il 7 marzo. Non ci ho pensato un momento». Eva cosi è scesa a Roma con Thanos, il suo labrador, e il resto è storia. Il video è online dal 23 marzo e in pochi giorni ha raccolto oltre 30 mila visualizzazioni. E c’è da immaginare che tante saranno arrivate da Spoleto. Il video è diretto da Zampaglione: «Era presente sul set – ha raccontato sempre al quotidiano – ma non ho avuto grossi contatti con lui». «Era molto professionale – ha aggiunto la protagonista di ‘Puntofermo’ -, concentrato nella regia, ed io ho seguito le indicazioni che mi ha dato. Non c’è stata occasione di incontrarlo fuori dal set».

Come accennato, un fattore decisivo per la scelta di Eva è stato il suo tatuaggio, che non passa inosservato perché impresso sul collo. È una data: 3-05-1960, «la data di nascita di mio papà, che non c’è più. È stato a lui che ho rivolto uno dei primi pensieri quando sono stata chiamata». Chiusa con grande soddisfazione questa esperienza, è già tempo di guardare avanti. «Resto con i piedi per terra» dichiara senza esitazioni Eva. Un presente fatto di un lavoro fisso («sono due anni che lavoro qui, mi trovo bene») ma anche di tanta musica («sono cantante in una band di musica country, la Western Country Band. Ci siamo esibiti più volte anche a Spoleto: è molto bello e divertente») e un altro grande sogno nel cassetto: partecipare a un talent show. «Un anno fa ho fatto domanda per partecipare ad Amici, ma non sono stata presa. Forse riproverò».

IL VIDEO ‘PUNTOFERMO’ – TIROMANCINO