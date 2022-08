Sputa sull’auto della polizia: denunciato

Gli agenti della polizia di Stato di Perugia sono intervenuti a Taverne di Corciano, in ausilio di una pattuglia della polizia Locale alle prese con un 33enne originario della Polonia che, fermato dagli agenti per un controllo, si era rifiutato di farsi identificare. Giunti sul posto, gli agenti della Volante hanno appreso dai colleghi che, avendo notato l’uomo aggirarsi con fare sospetto tra gli edifici della zona, avevano deciso di fermarlo per sottoporlo ad un controllo. Il cittadino straniero, fin da subito, aveva mostrato un atteggiamento ansioso e reticente, rifiutandosi di fornire le generalità. I poliziotti, a quel punto, hanno tentato di riportarlo alla calma ma il 33enne ha iniziato a inveire e insultare gli agenti arrivando persino a sputare sull’auto di servizio. La condotta aggressiva dell’uomo è stata successivamente contenuta dagli operatori che sono riusciti, seppure a fatica, a farlo salire sull’auto di servizio e ad accompagnarlo in questura per i necessari accertamenti. Al termine dell’identificazione e delle attività di rito, il 33enne è stato denunciato per rifiuto di fornire le proprie generalità e oltraggio a pubblico ufficiale.

