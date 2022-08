Stroncone, l’estate si anima con eventi e spettacoli

L’estate di Stroncone si anima con eventi e spettacoli: grazie all’Acli Coppe, nella frazione di epoca medievale dominata dal palazzo un tempo appartenuto alla famiglia Cardoli, torna la sagra della Ciriola copparola, ormai giunta alla 29esima edizione. Tra le altre specialità, le ciriole fantasia sono il piatto forte di questa nuova edizione. Tutte le serate saranno accompagnate da ballo liscio all’aperto e da servizio navetta. Dal 18 al 28 agosto, inoltre, spazio all’Agosto stronconese.

I primi eventi

Il 12 agosto, a cura del Fai e dell’associazione il Pettirosso, torna a Stroncone in piazza San Nicola, ‘Borghi in cinema’ con la proiezione del film d’animazione britannico – polacco ‘Loving Vincent’. Dal 13 agosto al 4 settembre invece, nell’ambito del progetto ‘La valle incantata’, finanziato dalla Regione Umbria, Stroncone ospiterà, presso la galleria dell’ascensore in piazza San Giovanni, gli scatti del fotografo di fama internazionale George Tatge. Il 17 agosto presso il Convento di San Francesco di Stroncone – Casa dell’Ave Maria, verrà inaugurata, a seguito del restauro, la cappella del Beato Antonio Vici da Stroncone, nella quale sono custodite e visibili le spoglie incorrotte del santo patrono (1381– 1461).

TUTTI GLI EVENTI (.Pdf)

Dal 18 al 28 agosto, spazio poi all’Agosto stronconese, giunto quest’anno alla 40esima edizione. All’interno della manifestazione, curata dall’associazione Ente Agosto stronconese, oltre ai tradizionali eventi di rievocazione storica, il 23 agosto Stroncone ospiterà il concerto della cantante Ginga nell’ambito del Festival suoni controvento. La cantante, in tour europeo, farà tappa a Stroncone con il suo repertorio che spazia dal blues, al soul, al jazz, all’r&b, al gospel. Il suo spettacolo sarà un viaggio nel mondo della musica Black, in tutte le sue sfumature, dai grandi classici come Aretha Franklin e Stevie Wonder, fino ai grandi autori/interpreti contemporanei del neo-soul, da Marvin Gaye a Sam Smith (ingresso gratuito). Il 24 agosto alle 19, in piazza della Libertà, invece spettacolo di falconeria a cura dei Falconieri Romani, mentre alle 21, in collaborazione con Recommunication, agenzia esclusivista per l’Umbria, Stroncone ospiterà una delle finali regionali del concorso di bellezza Miss Italia, durante la quale verrà eletta Miss sport Umbria. Inoltre, la presentazione del libro del professor Lamberto Briziarelli ‘I tanti luoghi di una vita’ e per i più piccini intrattenimento e laboratori creativi, come quelli a cura del Gruppo speleologico di Stroncone presso il Museo di storia naturale. Tutte le sere, oltre a mostre ed esposizioni per le vie del borgo, tra cui quella dei preziosi Corali di Stroncone, presso la chiesa della Madonna del Gonfalone in piazza della Torre, ci saranno stand enogastronomici e la tradizionale Locanda dei Briganti.