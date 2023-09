Successo pieno per Terni Comics al Clt

Successo di pubblico da tutta Italia al Circolo Lavoratori Terni di Arvedi Ast, per la prima edizione di Terni Comics organizzata nei giorni 2 e 3 settembre 2023 da ‘Nel Grimorio’ e ‘Geek Out’, due associazioni di giovani ternani, in collaborazione con il Clt e con l’attiva partecipazione delle associazioni ludico culturali locali. Ben nove le aree tematiche e numerose le attività dislocate nel parco del circolo e nei suoi molteplici spazi, a partire dall’area Stage nella storica piazzetta Clt e dall’area Conferenze nella biblioteca Clt Arvedi AST, dove si sono tenuti talk, panel ed eventi, proseguendo con l’area Boardgames con sessioni di gioco da tavolo e di ruolo create per l’occasione. Gremite anche l’area Videogames, con decine di console e cabinati arcade in free play per l’intera durata delle due giornate, e l’area Vendor e Foodtrack. La zona Artist Alley è stata ospitata nella tendo struttura Clt dove gli illustratori e i disegnatori di soggetti e personaggi dell’universo nerd hanno incontrato il pubblico. Ultima ma non ultima, l’area Fantasyeval ha combinato la storia e la magia, con dimostrazioni di volo di falchi e gufi reali, artigianato a tema, grandi del trucco scenico (come Roberto Mestroni) e combattimenti di scherma dal passato con esaltanti duelli medievali. Una valanga gli ospiti di richiamo nazionale: Maurizio Merluzzo, youtuber e doppiatore tra i più amati dagli italiani, Moonryde e Pow3r, streamer dai numeri da capogiro su Twitch e e-sporters della Fnatic, e Grax, youtuber ternano. Hanno partrcipato artisti del calibro di Claudio Castellini – disegnatore italiano che ha collaborato anche con Marvel -, Claudia Ianniciello, Michele Rubini, Fabio Ramacci, Luca Bonessi, Cristina Fabris, Andrea De Luca e tanti altri. Innumerevoli i content creator amati e seguiti dagli universi del gioco da tavolo, del gioco di ruolo e del cosplay. Entrambe le giornate si sono concluse con emozionanti duelli di spade laser nell’area palco inscenati dai rispettivi club Star Wars di Terni e Perugia. Il pubblico ha partecipato attivamente a tutti gli eventi e alle attività del Terni Comics, in un luogo che ormai da 100 anni dimostra, ancora una volta, la sua capacità nel saper selezionare e offrire alla città eventi e servizi diversi tra di loro, sia nei contenuti che nei target di riferimento grazie al lavoro dello staff Circolo Lavoratori Terni e soprattutto grazie al costante contributo dell’azienda Arvedi AST.

