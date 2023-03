Ternana, conto aperto con la ‘dea bendata’: 2-2 e tre pali contro il Benevento

di Gianni Giardinieri

Primo pareggio in serie B tra Ternana e Benevento dopo cinque tentativi che mai avevano portato alla spartizione della posta. Ternana che ha molto da recriminare perchè, pur non giocando una gara attenta sul piano difensivo, colpisce ben tre pali e si vede negare un rigore apparso ai più netto. Benevento che recupera due volte lo svantaggio e che torna comunque a casa con un punto sempre prezioso in trasferta. Certo è che anche oggi, troppo spesso, si è respirato l’odore della beffa in casa rossoverde.

Primo tempo

Ternana con lo stesso schieramento di Palermo, quindi 3-4-1-2, con Palumbo a supporto della confermata coppia offensiva composta da Falletti e Partipilo (assenti per infortunio Favilli e Donnarumma). Centrocampo muscolare con Di Tacchio e Coulibaly, corsie esterne presidiate da Corrado (a sinistra) e Cassata (a destra). Linea difensiva con Diakitè, Sorensen e Mantovani. 3-4-2-1 invece per il Benevento, con La Gumina in attacco supportato da Improta e Tello. Subito Ternana in gol al 6° del primo tempo. Mantovani insacca di testa su calcio di punizione di Palumbo. Bello l’anticipo del difensore rossoverde sul portiere Paleari, altrettanto bella e tagliata la punizione di sinistro del capitano rossoverde. E subito chiaro il canovaccio della gara: Benevento a rincorrere il pareggio e Ternana alla ricerca di ripartenze veloci e verticali per cercare il raddoppio. E tra le due ‘derivate’, è quella del Benevento a prevalere, quando al 19° Acampora, dopo uno scambio con Tello, palla al piede si presenta al limite dell’area di rigore senza trovare resistenza e lascia partire un sinistro potente e angolato che non lascia scampo a Iannarilli. Al 23° episodio clamoroso per la Ternana: mischione in area avversaria a seguito di angolo, si sviluppa un batti e ribatti a zero metri dalla porta di Paleari e Karic tocca nettamente di mano, a nostro avviso in modo volontario, aumentando il volume del corpo. Il check del Var ritiene tutto regolare. Ma la Ternana non demorde e al 31° raddoppia con Coulibaly che di testa insacca in rete un assist di Partipilo, anche questo di testa, dopo punizione di Palumbo. Benevento che soffre terribilmente tutte le palle inattive, vengano da punizioni o calci d’angolo. Al 42° Palumbo perde una palla velenosa e Improta arriva a pochi metri da Iannarilli, di nuovo senza trovare resistenza. Questa volta, fortunatamente per le Fere, l’attaccante beneventano colpisce centralmente e Iannarilli blocca senza particolari problemi. Ma il pareggio dei ragazzi di Stellone è solo rinviato e arriva al primo minuto di recupero del primo tempo: è Tello, su angolo di Acampora, a svettare indisturbato di testa e a mettere in rete.

Secondo Tempo

Ripresa che comincia con il Benevento piú ‘dentro’ la partita, a dispetto di una Ternana che appare attanagliata dalla paura. Al 58° Karic ha la palla per portare in vantaggio i suoi ma spreca malamente calciando alto da poco dentro l’area di rigore, in posizione centrale. Al 66° occasionissima Ternana, con Martella che prende un palo pieno calciando di sinistro a seguito di un’azione sviluppatasi sulla destra grazie a Coulibaly. La ‘fiera del palo’ perseguita la Ternana: al 75° lo colpisce, salvandosi da un’autorete, Letizia, che spizza di testa nella propria porta a seguito di angolo rossoverde. All’80° gol annullato per il Benevento: Schiattarella mette in rete ma Tello, in fuorigioco, è influente sul tiro, trovandosi sulla traiettoria dello stesso. Al 90°, in pieno recupero, terzo legno per la Ternana: stavolta è la traversa a negare il gol ai ragazzi di Lucarelli. Il calcio d’angolo di Palumbo è tagliatissimo e Diakitè arriva puntuale all’appuntamento ma anche questa volta la dea bendata non aiuta le Fere.

Tabellino

Ternana: Iannarilli, Diakité, Sorensen, Mantovani, Cassata, Di Tacchio, Coulibaly, Corrado, Palumbo (c), Falletti, Partipilo.

Benevento: Paleari, Letizia (c), Acampora, Karic, Tello, Improta, Foulon, La Gumina, Viviani, Tosca, Leverbe.

Arbitro: Federico Dionisi di L’Aquila

Assistenti di gara: Domenico Rocca di Catanzaro e Federico Longo di Paola

IV Ufficiale: Adolfo Baratta di Rossano

Var: Aleandro di Paolo di Avezzano

Avar: Oreste Muto di Torre Annunziata

Marcatori: 6° Mantovani (T); 20° Acampora (B); 32° Coulibaly (T); 45°+1 Tello (B)

Sostituzioni: 62° Martella e Bogdan per Corrado e Cassata (T); 63° Schiattarella per Viviani (B); 68° Proietti e Capanni per Di Tacchio e Falletti (T); 77° Simy per La Gumina (B); 85° Paghera per Coulibaly (T)

Ammonizioni: 1° Karic (B); 11° Cassata (T); 65° Acampora (B); 67° Martella (t); 72°Schiattarella (B); 79° Foulon (B); 93° Diakitè (T)