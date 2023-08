Fere, Donnarumma – Catanzaro matrimonio che si può fare. Anche Pettinari ai saluti

di G.G.

Mentre calciatori e staff tecnico riprenderanno a lavorare soltanto domani (stadio San Paolo di Narni Scalo), al termine di due giorni di riposo dopo la fine del ritiro, Stefano Capozucca resta attivissimo sul fronte calciomercato, alle prese con quella che si profila (ma la neo società è stata chiarissima fin dall’inizio) una vera e propria rivoluzione.

Cessioni

Fronte cessioni c’è da segnalare la forte accelerata nella trattativa per il trasferimento di Alfredo Donnarumma al Catanzaro. Domani potrebbe essere il gran giorno, tuttavia ci risulta che ci siano ancora delle differenze da limare. La formula dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto. Il Catanzaro avrebbe un centravanti di grande esperienza e sicuro fiuto del gol, la Ternana si libererebbe di un ingaggio pesantissimo e potrebbe avere risorse ulteriori per proseguire il suo obiettivo di svecchiamento della rosa e contenimento dei costi. Ai titoli di coda anche l’ esperienza in rossoverde di Stefano Pettinari, fortemente cercato dalla Feralpisalò. Le due società sono d’ accordo su tutto, resta da convincere il calciatore ad accettare il trasferimento. Stallo invece per la cessione di Marco Capuano all’Avellino: anche in questo caso accordo totale tra i due clubs, ma il difensore rossoverde al momento non ha accettato di scendere in C. Proietti, Paghera, Damian, Ferrante e Furlan sono liberi di trovarsi una sistemazione, con la Ternana che non chiederà indennizzi economici alle squadre che volessero avvalersi delle loro prestazioni sportive.

Arrivi

Lato entrate, concluso l’arrivo del trio Viola (Lucchesi, Favasuli e Di Stefano) e del secondo portiere Gabriel Brazão, dovrebbe essere alle battute finali la trattativa per acquisire lo svincolato Jakub Labojko, che nella giornata di ieri ha svolto le visite mediche. Da limare gli ultimi dettagli del suo contratto. Trattativa avanzata ma non chiusa quella invece per Tiago Casasola, altro svincolato, la scorsa stagione al Perugia. In questo caso la sensazione è che l’ingaggio del calciatore sfori leggermente il salary cup auto imposto dalla nuova dirigenza, per cui l’operazione potrebbe essere legata ad uno ‘sforzo’ economico del neo presidente Guida. Si confida di chiudere nei prossimi giorni. Sul fronte attacco sembra molto improbabile l’ arrivo alla corte di mister Lucarelli di Lorenzo Colombo, che ha molte richieste in serie A e che potrebbe addirittura anche rimanere nella rosa del Milan, sua squadra di appartenenza. Per il ritorno a Terni di Andrea Favilli, invece, ci vorrà tempo. Il ragazzo ha voglia di indossare la maglia della Ternana, ma il suo ingaggio elevato è un ostacolo di non poco conto. La sensazione è che se ne riparlerà a fine mercato, quando le pretese di tutti saranno mitigate dal poco tempo rimasto per decidere prima che si chiudano i termini per il deposito dei contratti