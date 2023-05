Ternana: sabato arriva il Südtirol. Urgono punti salvezza

di Gianni Giardinieri

Un ultimo, ‘maledetto’, passo per la permanenza in serie B anche per la prossima stagione. E’ questo, ormai, l’unico obiettivo stagionale della Ternana. Da raggiungere prima possibile, magari già a partire da sabato prossimo (stadio ‘Liberati’, fischio d’inizio alle ore 14) quando la formazione di mister Lucarelli ospiterà la rivelazione del torneo cadetto, il Südtirol di coach Bisoli. Società calcistica che nel suo sito ufficiale si definisce ‘ambasciatore per un’intera provincia: l’Alto Adige’. Chiaro anche l’obiettivo sociale del club: proporsi come modello di integrazione dei tre gruppi linguistici presenti sul territorio, i tifosi di madrelingua italiana, quelli di lingua ladina e quelli di lingua tedesca.

Modello-Südtirol

Club che rappresenta un vero e proprio modello da seguire: bassi costi di gestione (ingaggi dei calciatori nettamente al di sotto della media), forti investimenti nelle strutture operative (dal centro sportivo a quello medico-fisioterapico) e proprietà in mano a molti soci che esprimono poi una governance solida e ben articolata. Il risultato finale si esprime compiutamente con un eccellente percorso in questo campionato di B, che vede la formazione bolzanina in piena lotta play off, all’inseguimento di una promozione che avrebbe del clamoroso. E che però dovrà fare i conti con una Ternana a caccia di punti: alla luce dei risultati dell’ultimo turno ne potrebbero bastare anche due, addirittura forse soltanto uno per archiviare la pratica salvezza, ma certo lo spirito in casa rossoverde dovrà essere quello di una squadra pronta a scendere in campo con il coltello tra i denti. Dispensando sul terreno di gioco la stessa grinta, voglia di lottare e corsa della formazione dell’Alto Adige.

Gli ex, con qualche rimpianto

Non sarà del match mister Bisoli, squalificato per un turno dopo la partita in casa con il Genoa. Presenti invece due ex rossoverdi: Mirko Carretta e soprattutto Alessandro Celli, il veloce e roccioso difensore rossoverde arrivato al Südtirol lo scorso gennaio con la formula del prestito e sempre titolare in qualità di terzino sinistro, peraltro con ottimi risultati.