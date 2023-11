Terni, 100 anni dell’Ordine degli architetti: secondo evento in programma

Secondo appuntamento al PalaSì con le iniziative per il centenario della costituzione dell’Ordine professionale degli architetti. Dal titolo ‘Ambiente, natura e architettura’, l’incontro di venerdì 10 novembre, dalle 15.30 alle 19.30, vuole suggerire i migliori temi del lavoro edilizio e urbano e del compito degli architetti per un nuovo rapporto con la natura ed il paesaggio. «Il tema della sostenibilità ambientale – spiegano dall’Ordine – sta cambiando profondamente la cultura del nostro tempo e anche la filosofia e le idee che guidano il lavoro della città. Ai precedenti contenuti sociali e storici del progetto urbano e architettonico si aggiungono in modo ormai prevalente temi e tecniche di una sostenibilità delle fonti energetiche, di riciclo dei materiali e di economia circolare, di un diverso rapporto dell’intervento umano nel paesaggio naturale. Non solo questioni di efficienza tecnologica ma esperienze, idee e filosofie, anche diverse tra loro, di questo nuovo contenuto del lavoro architettonico e territoriale». Il convegno è patrocinato dalla Regione Umbria, Provincia di Terni e Comune di Terni. La partecipazione all’evento è libera e gratuita.

Il programma dell’evento

L’apertura dei lavori sarà affidata all’architetto Monica Di Orazio, alla quale seguirà l’introduzione a cura dell’architetto Stefano Cecere, presidente Oappc Terni. Sono poi previsti i saluti istituzionali del sindaco di Terni Stefano Bandecchi, dell’assessore all’ambiente Mascia Aniello e dell’assessore regionale al turismo e cultura Paola Agabiti. Seguirà un’intervento dell’architetto Andreas Kipar Land dal tema ‘La cura della sostenibilità ambientale e l’architettura’ e una tavola rotonda, ‘Sensibili e sostenibili, forme e culture delle pratiche ambientali’, con l’architetto Rocco Olivadese (Comune di Orvieto), l’architetto Miro Virili, l’architetto Paolo Verducci (Università di Perugia), l’architetto Claudio Bedini (Comune di Terni) e l’ingegnere Francesco Longhi (Arpa Umbria). «Una iniziativa aperta a tutta la cittadinanza intorno al ruolo della professione e al contributo del lavoro degli architetti per il miglioramento della qualità di vita della comunità», commenta il presidente dell’Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Terni, l’architetto Stefano Cecere. «Inoltre è un’ottima opportunità di crescita professionale personale e di spunto per lo sviluppo dell’intero territorio. E’, infatti, una occasione di riflessione sulle qualità esistenti e sulle nuove sfide che attendono chi si occupa dell’attività edilizia e di trasformazione del territorio, con uno sguardo anche alla realtà locale. Grande soddisfazione da parte mia e dell’intero Consiglio per la creazione degli eventi. Ringrazio l’Ordine e tutti quanti si sono adoperati per la realizzazione dell’iniziativa».