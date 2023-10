Terni: gli architetti celebrano i 100 anni dell’Ordine con convegni ed eventi

Si è svolto venerdì pomeriggio, al PalaSì di Terni, il convegno ‘Architettura e Territorio nella città del costruito’, promosso dall’Ordine degli achitetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Terni. «L’incontro, a celebrazione del centenario della costituzione dell’Ordine degli architetti in Italia – riferisce una nota – è stato il primo di due convegni pubblici intorno al ruolo della professione e al contributo del lavoro degli architetti per la crescita e la qualità di vita della comunità. Un’occasione di riflessione sulle qualità esistenti e sulle nuove sfide che attendono chi si occupa dell’attività edilizia e di trasformazione del territorio, con uno sguardo anche alla realtà locale».

I temi trattati

«È stato osservato – spiega l’Ordine degli architetti di Terni – che le città e il territorio italiano stanno vivendo, per la prima volta dal secondo dopoguerra, un nuovo ciclo edilizio non più segnato dall’espansione e dalla crescita, ma dalla conservazione, dal rinnovo e dalla riqualificazione del costruito. Il convegno ha trattato del ruolo di chi si occupa del lavoro della città e del territorio: architetti, tecnici, imprese, responsabili della pubblica amministrazione, dei nuovi rispettivi compiti e visioni, con proposte di nuove regole e strategie ritenute più urgenti e necessarie. Si è parlato, tra i vari temi, del teatro Verdi e dei teatri; del consumo di suolo; della qualità del costruito e del ricostruito e della relativa riqualificazione, tutela ed utilizzo dei beni culturali; della riconversione di luoghi, aree, edifici abbandonati, degradati o sottoutilizzati; del PalaTerni, dell’ex Camuzzi, ex Gruber, ex Bosco, palazzo BancaItalia, palazzo Inps, palazzo Primavera; dell’arte urbana, dei quartieri degli artisti e botteghe artigiane; del museo della città; della mobilità, del turismo per una città attrattiva; della mission e del ruolo degli architetti nella società caotica e in mutamento veloce; della necessità di nuove regole più moderne ed agili; del nuovo Prg; della cucitura città-periferie-antiche municipalità; dell’identità cittadina vera o presunta».

Gli ospiti e l’intervento

I saluti istituzionali sono stati portati dal vescovo Francesco Antonio Soddu, dagli assessori comunali Giovanni Maggi e Marco Iapadre. Poi l’intervento del relatore, Michele Beccu di ABDR UniRoma3, e la tavola rotonda a cui hanno partecipato Massimo Ponteggia (Ance), Luigi Carlini (Fondazione Carit), Piero Giorgini (Comune di Terni), Francesco Andreani (consigliere OAPPC), Luca Tomio (storico e teorico dell’arte). «In questa società dell’effimero e del temporaneo – ha detto Stefano Cecere, presidente dell’Ordine degli architetti della provincia di Terni, in seguito all’apertura dei lavori da parte dell’architetto Stefano del Pinto – appartenere da cento anni ad un Ordine professionale è azione durevole e di grande significato. Ricostruire edifici distrutti identici a come furono, nella convinzione di far rivivere il passato, equivale all’illusione di poter far risorgere un morto», ha detto Cecere citando il professor Alessandro Morandotti, ed ha proseguito: «Il nostro Ordine in questo tempo è stato vigile e continua ad esserlo su quanto realizzato e recuperato nella nostra città. Si è fatto portatore di alcune scelte sulla viabilità e sull’importanza della nostra fontana, posta nella parte più centrale di piazza Cornelio Tacito. Ha ascoltato ed è intervenuto sulla necessità della copertura e del suo restauro dell’anfiteatro romano, ancora non risolto e in itinere. Stiamo guardando con attenzione ad un altro spazio di aggregazione e di cultura riemerso in largo Fratelli Cairoli; e abbiamo assistito in silenzio, non posso assicurarvi per quanto, alle discussioni sul recupero di uno dei simboli più importanti del nostro tessuto urbano: il teatro Verdi, al quale dobbiamo ridare vita come contenitore di cultura e socialità, con l’aiuto di tutti».

Il prossimo appuntamento

Il secondo evento dell’iniziativa per il centenario della costituzione dell’Ordine professionale degli architetti si svolgerà venerdì 10 novembre, alle ore 15.30, presso il PalaSì. Con la presenza dell’architetto ed ingegnere paesaggista berlinese, Andrea Kipar, e dal titolo ‘Ambiente, Natura e Architettura’.