Terni, addio a Mauro: per 20 anni è stato il volto gentile di Bricofer Maratta

Per 20 anni è stato il ‘volto’ del negozio Bricofer di Maratta, a Terni. Efficiente, cordiale, sempre disponibile con tutti. Purtroppo la sua battaglia, condotta con coraggio e a testa alta, si è conclusa come nessuno avrebbe mai voluto. Ci ha lasciati all’età di 58 anni Mauro Valeri. E dai colleghi di lavoro giunge un ricordo toccante: «Si parla spesso di grandi campioni che ci lasciano, ma ci sono anche uomini ‘normali’ ma altrettanto grandi che meritano di essere ricordati». La scomparsa di Mauro ha destato profondo cordoglio e tante sono state le testimonianze di vicinanza ai familiari, da parte di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo e apprezzarlo. I funerali si terranno sabato 21 gennaio alle ore 14 nella chiesa di Penna in Teverina.

