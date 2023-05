Terni: aggredita e rapinata in via Castello. Denunciato 24enne colombiano

Si trovava già agli arresti domiciliari per rapina il 24enne colombiano, denunciato giovedì mattina dalla polizia di Stato di Terni su decisione della procura della Repubblica, a seguito delle indagini effettuate dalla III sezione della squadra Mobile dopo le due rapine avvenute l’11 marzo scorso. Il giovane, pluripregiudicato, è stato individuato come colui il quale, nella mattina e nel pomeriggio della stessa giornata, aveva messo a segno due rapine. La prima ai danni di una signora anziana che stava rientrando nella sua abitazione in via Castello, colpita con un pugno sul portone di casa, e la seconda attuata con l’uso di un coltello, ai danni di alcuni ragazzi che si trovavano al parco Ciaurro, ai quali aveva sottratto soldi in contanti.

Condividi questo articolo su