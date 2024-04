Terni, assistito dopo una brutta caduta. «Il pronto soccorso è stato impeccabile»

di R.F.F. (lettera firmata)

Volevo fare un plauso al personale del pronto soccorso dell’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni. Venerdì passato ho subito una brutta caduta che mi ha spostato l’osso della spalla sinistra dalla normale sede. Un dolore che non si può descrivere anche da chi ne ha subite di ogni. Giunto autonomamente al pronto soccorso, i sanitari hanno subito capito che il dolore poteva portare allo svenimento e oltre. Gli spazi dell’accoglienza erano pieni ma mi hanno subito sedato localmente per poi portarmi in un’apposita sala per la sedazione completa finalizzata all’esecuzione delle manovre (spaventosamente dolorose) di ricollocazione dell’osso nella giusta sede. Il tutto è avvenuto in tempo reale, con il massimo dell’assistenza, anche amorevole nonostante mi definisco un brutto ceffo. Mi sono risvegliato senza dolore, con la spalla sistemata e sono stato portato subito in degenza dove ho passato una notte per controlli. Veloci, professionali e umani. Un evento che mi ha riportato ad avere la fiducia nel prossimo che, vi confido, cominciava ad affievolirsi… E senza che ti chiedessero il numero di carta di credito… (vedi USA). Fra l’altro ho riscontrato un sistema informatico sanitario eccellente, in cui avevano già ogni dato sulla mia persona.