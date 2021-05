Terni, autocarro rischia di precipitare a Cervara

Incidente senza gravi conseguenze nel tardo pomeriggio di mercoledì in via Centrale di Cervara, a Terni. Un uomo al volante di un autocarro – 52enne originario del milanese, illeso – è finito contro la ringhiera laterale della strada con il serio di rischio di precipitare nel terreno sottostante: la struttura, pur abbattuta, ha frenato la corsa evitando guai peggiori. Sul posto è intervenuta la polizia Locale di Terni con il personale dell’ufficio incidenti. Scattati gli accertamenti per rilevare il tasso alcolemico del conducente.

