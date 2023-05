Terni, ballottaggio dietro l’angolo: i curricula ‘ufficiali’ di Masselli e Bandecchi

Una pagina ciascuno, sintetici entrambi. Senza troppi giri di parole o chissà cosa. Sono i curricula – in ordine di arrivo al primo turno – di Orlando Masselli per il centrodestra e Stefano Bandecchi per Alternativa Popolare, i due candidati a sindaco che si giocheranno la ‘poltrona’ principale di palazzo Spada tra domenica e lunedì: i documenti sono pubblicati nella sezione ‘elezioni trasparenti’ del Comune, con tanto di certificato del casellario giudiziale.

CURRICULUM E CERTIFICATO DI MASSELLI – CURRICULUM E CERTIFICATO DI BANDECCHI

TUTTO SULLE AMMINISTRATIVE 2023 A TERNI

Banca, agricoltura, imprenditoria, editoria



Dei due ormai si sa tutto, in linea di massima. Masselli nel breve curriculum ricorda la sua lunga attività in Monte dei Paschi di Siena (dal 1993) e la sua posizione di imprenditore agricolo dal 2018 (coltivazione di cereali, escluso il riso). Una singola pagina anche per l’imprenditore e manager Bandecchi tra università Niccolò Cusano, società delle scienze umane ed editoria. Curioso passaggio numerico sulla Ternana: «Con oltre 12.000 sostenitori al seguito ogni partita, milita nel campionato di serie B italiano». Nei link sopra i documenti pubblicati dal Comune. Molto interessante vedere anche tutti quelli dei candidati per il consiglio comunale.