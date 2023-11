Terni, bodybuilding: Tiraforti chiude la stagione con un podio nazionale

Ultima gara stagionale con altro podio per il 21enne bodybuiler ternano Pietro Tiraforti. Il giovane atleta ha conquistato il terzo gradino del podio – sempre a Perugia – in occasione del campionato nazionale a firma Ainbb, la prima federazione di natural bodybuilding attiva in Italia dal 1988: per lui c’è il terzo posto nel men’s physique under 25. Come di consueto a seguirne la preparazione sono l’allenatore Maurizio Quaglietti, il coach posing Luca Broccatelli, la nutrizionista Eleonora Teodori e l’osteopata Francesco Gobbi.

