Terni, ‘Cappelletto d’oro’: buona la prima

Terza edizione del ‘Cappelletto d’oro’, buona la prima. Si è svolta venerdì a Terni la semifinale numero uno – la seconda si svolgerà a Villa Buitoni di Perugia lunedì – del contest: ad ospitare l’evento è stato il Rendez Vous con la selezione delle prime tre partecipanti alla finale che andrà in scena nel capoluogo regionale. Si tratta di un’iniziativa a firma Real Umbria e l’atto conclusivo si svolgerà presso l’università dei Sapori il 10 dicembre. Partecipano chef non professionisti. Sempre in ambito gastronomico da segnalare che il 1° dicembre ci sarà ‘Daje co’ sto pampepato’ a cura di SlowFood Interamna Magna Terni: un focus sul dolce ternano a partire dalle 18.

Condividi questo articolo su