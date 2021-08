Doppio intervento tra sabato e domenica per il Sasu al parco della cascata delle Marmore, a Terni. Nel primo caso gli uomini il Soccorso alpino e speleologico Umbria si sono attivati a mezzogiorno per un uomo infortunatosi in una zona impervia dell’area: con loro gli operatori sanitari del 118 per le prime cure e il successivo trasporto all’ambulanza. Nella seconda circostanza la chiamata è arrivata domenica alle 17 per un infortunio alla gamba di un uomo.

Condividi questo articolo su