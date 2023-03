Intervento della polizia Locale di Terni e degli addetti di Area Sicura, nella tarda serata di martedì in via Campomicciolo a Terni, di fronte al cimitero di Papigno. Un tombino è infatti precipitato alcuni metri sotto il suolo, dopo che l’asfalto circostante ha ceduto. Gli operatori hanno provveduto alla messa in sicurezza del punto, mentre spetterà al Comune intervenire con le riparazioni e le operazioni di ripristino stradale.

LE FOTO