Terni: denunciati due fratelli, venditori ambulanti di vestiario

Sicurezza, salute, tutela dei lavoratori, prevenzione dei rischi: questi gli ambiti su cui si sono concentrati i carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro di Terni – insieme ai colleghi del comando provinciale – nel controllare dei venditori ambulanti di capi di abbigliamento, nei giorni scorsi a Terni. Le denunce sono scattate per due fratelli di Perugia, «per gravi mancanze relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro – riporta l’Arma in una nota – e per l’utilizzo di lavoratori extracomunitari ‘in nero’, uno dei quali risultato senza titolo di soggiorno che ne permettesse l’assunzione». Oltre alle denunce è scattata anche la sospensione dell’attività commerciale e sono state elevate sanzioni amministrative e ammende per circa 18 mila euro.

